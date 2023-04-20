Путин рассказал о цели своей поездки в Херсонскую область и ЛНР

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин рассказал о своей поездке в Херсонскую область и ЛНР.

По его словам, целью поездки была встреча с военными, которых он не хотел отрывать надолго.

Обстановка требует, чтобы они были на месте, сказал он.

«Но на что хотел обратить внимание. Я проезжал КПП Гуково – большое количество транспорта стоит. На дорогах нет, дороги свободны, а на КПП большое количество техники, причем большегрузы в основном гражданские. Нужно обратить внимание на это и исправить ситуацию. Я посмотрел – это и гуманитарные грузы, и чего только нет. А решать очень просто. Нужно расширять пункты пропуска, увеличивать количество досмотровых комплексов, это связано с безопасностью. И точно надо увеличивать количество сотрудников, которые их обслуживают. Я понимаю, что у нас лишнего ничего нет, но это нужно сделать», - сказал Путин.