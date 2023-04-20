США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн

- Азия и мир, политика
- 9:35, 20 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Администрация американского президента Джо Байдена объявила о новой военной помощи Украине. В пакет общей стоимостью $325 млн войдут снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.
В тридцать шестой по счету пакет военной помощи вошли:
боеприпасы для HIMARS,
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,
ракеты с трубчатым пуском (TOW),
противотанковые комплексы АТ-4,
противотанковые мины,
боеприпасы для преодоления препятствий,
более 9 млн патронов к стрелковому оружию,
высокоточные авиационные боеприпасы,
оборудование для охраны портов и гаваней и другое оборудование.
В Пентагоне уточнили, что суммарный объем военной помощи США Украине с начала российских военных действий достигло $35,4 млрд. Согласно заявлению американского военного ведомства, с начала президентства Джо Байдена (занял пост главы государства в 2020 году) Украине было выделено $36,1 млрд помощи.
О предыдущем пакете американской военной помощи Украине на $2,6 млрд Пентагон объявил 4 апреля. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения.