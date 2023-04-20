США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн

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CentralAsia (CA) - Администрация американского президента Джо Байдена объявила о новой военной помощи Украине. В пакет общей стоимостью $325 млн войдут снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

В тридцать шестой по счету пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS,

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,

ракеты с трубчатым пуском (TOW),

противотанковые комплексы АТ-4,

противотанковые мины,

боеприпасы для преодоления препятствий,

более 9 млн патронов к стрелковому оружию,

высокоточные авиационные боеприпасы,

оборудование для охраны портов и гаваней и другое оборудование.

В Пентагоне уточнили, что суммарный объем военной помощи США Украине с начала российских военных действий достигло $35,4 млрд. Согласно заявлению американского военного ведомства, с начала президентства Джо Байдена (занял пост главы государства в 2020 году) Украине было выделено $36,1 млрд помощи.

О предыдущем пакете американской военной помощи Украине на $2,6 млрд Пентагон объявил 4 апреля. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения.