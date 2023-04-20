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За сутки в Казахстане выявлено 70 случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции и три случая коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 074 случая КВИ+ и 90 988 случаев КВИ-.

На 20 апреля лечение получают 1 508 человек (1 341 КВИ+ и 167 КВИ-), из них в стационарах остаются 167 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 341. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии.

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