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Обсуждаются законопроекты о выборах и политических партиях Монголии

CentralAsia (MNG) -  Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав18 апреля встретился с представителями юристов и ученых для обсуждения изменений и дополнений в Проект Закона о выборах Великого Государственного Хурала Монголии и доработанный Проект Закона о политических партиях.

В начале встречи Спикер парламента Занданшатар Гомбожав подчеркнул важность внесения поправок в Закон о выборах Великого Государственного Хурала и Закон о политических партиях для оживления поправок 2019 года в Конституцию Монголии и реализации правовых реформ. На этой неделе будут созданы рабочие группы по подготовке законопроектов для обсуждения в парламенте, к участию в которых приглашаются заинтересованные лица.

Руководитель Аппарата Президента Монголии Содбаатар Янгуг представил пересмотренный законопроект о политических партиях. 6 января 2022 года Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа назначил рабочую группу для разработки пересмотренного проекта Закона о политических партиях, состоящую из представителей парламентских и других партий, ученых и государственных организаций, уделяя внимание правовой реформе политических партий. Рабочая группа провела 14 дискуссий, встреч и интервью с представителями парламентских партий и других партий, ученых и государственных организаций в процессе разработки закона и получила мнения от 35 политических партий, зарегистрированных в Верховном суде. В проекте нашли отражение основные пять положений:

  • повысить ответственность политических партий,
  • Развитие политической партии как политического института,
  • Обеспечение прозрачности партийного финансирования и улучшение контроля,
  • Обеспечение равного участия членов партии,
  • Развитие внутренней демократии политических партий.
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