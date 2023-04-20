Из-за давки в школе в Йемене погибли 85 человек. Видео, фото

CentralAsia (CA) - На благотворительной акции по распределению финансовой помощи во время священного для мусульман месяца Рамазан в школе в Сане в столице Йемена произошла давка. Погибли 85 человек. Еще более 322 человек получили ранения. Об этом сообщил AFP со ссылкой источник в службе безопасности правящих в Йемене хуситов. Associated Press сообщает о 78 погибших и десятках пострадавших.

Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy — Sami AL-ANSI سـامي العنسي (@SamiALANSI) April 20, 2023

«Среди погибших были женщины и дети»,— сообщил источник AFP.

Как пишет AP со ссылкой на очевидцев, представители властей выстрелили в воздух, пытаясь сдержать толпу. В результате взорвался электрический провод, что спровоцировало панику среди присутствующих на раздаче помощи.

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Позже в МВД сообщили, что раненых и тела погибших доставили в близлежащие больницы. Власти страны призвали провести расследование инцидента. В соцсетях также появились видео с места происшествия. На них видны десятки обездвиженных тел, лежащих на земле, пишут AFP и AP.