Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на децентрализацию системы госуправления, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, подписан конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан» и закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан».

Законы нацелены на совершенствование системы госуправления путём децентрализации полномочий центральных государственных органов, сообщали ранее в сенате.

«В частности, исключаются компетенции правительства по осуществлению структурной и инвестиционной политики, формированию государственной политики по развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта, а также в связи с трансформацией канцелярии премьер-министра в аппарат правительства. От центральных государственных органов в местные исполнительные органы законом передаётся 21 функция, направленная на решение вопросов местного значения», – поясняли в сенате.

По мнению депутатов, принятые законы позволят усилить гибкость, оперативность и самостоятельность центральных государственных органов в принятии решений в регулируемых сферах. Таким образом, повышается автономность государственного управления и усиливается персональная ответственность руководителей госорганов.

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