Экспорт Монголии увеличился на $1,8 млрд в первом квартале года

CentralAsia (MNG) - В первом квартале текущего года Монголия торгует со 125 странами, а внешнеторговый оборот составляет 5,7 млрд долларов США, из них экспорт 3,8 млрд долларов, импорт 1,9 млрд долларов США.

Товарооборот увеличился на 2,1 (57,9 процента) миллиарда долларов, экспорт на 1,8 (96 процентов) миллиарда, импорт на 248,9 (14,7 процента) миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В марте текущего года экспорт увеличился на 354,7 (30,4 процента) миллиона, а импорт на 231,3 (45,3 процента) миллиона долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли в первом квартале текущего года составило 1,8 млрд долларов США, увеличившись на 1,6 (в 7,9 раза) млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако в марте текущего года прибыль составила 779,1 млн долларов США, увеличившись на 123,4 (18,8%) млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем.

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