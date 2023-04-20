Зеленский побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей. Фото

Владимир Зеленский в Волынской области

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский посетил Волынскую область, граничащую с Белоруссией и Польшей, и встретился с украинскими пограничниками, сообщается на сайте украинского президента.

Волынская область находится на северо-западе Украины. На севере она граничит с Белоруссией, на западе — с Польшей.

Во время своей поездки Зеленский вручил военнослужащим награды. «Имею честь быть сегодня здесь, поприветствовать вас, поблагодарить за защиту государственной границы. Хочется говорить о границе, находясь именно здесь, на Волыни, у границы Украины с Беларусью и Польшей. Вы героические и крепкие люди. Хочу вас поблагодарить за защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут», — сказал он.

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Также в Волынской области украинский президент провел совещание, где обсудил обустройство и охрану госграницы, фортификационных и оборонных инженерных сооружений, и заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск «Волынь» и мерах по усилению госграницы в пределах Волынской области.