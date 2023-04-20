В Афганистане освободят 2 460 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр

CentralAsia (CA) - Верховный лидер «Исламского Эмирата Афганистан» Хайбатулла Ахундзада распорядился об освобождении 2 460 заключенных по случаю праздника окончания священного для мусульман месяца поста Рамазан, сообщает Ariana News.

Согласно указу Верховного суда Афганистана, также сокращен срок лишения свободы еще 471 заключенному. Там добавили, что указ был издан по распоряжению Хайбатуллы Ахундзады и по решению главного судьи страны.

Сейчас по всей стране создаются шариатские комитеты, чтобы определить, каких заключенных можно освободить.