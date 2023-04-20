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В Алматы эвакуировали учеников 29 школ из-за сообщений о заложенных бомбах, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В четверг, 20 апреля, в редакцию Orda.kz поступила информация о якобы готовящихся терактах в 29 школах Алматы. Корреспондент Orda.kz связалась с департаментом полиции города.

«Сегодня поступило сообщение о заминировании нескольких общеобразовательных школ города. Экстренными службами города в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в настоящее время проводится взрывотехническое исследование этих объектов. Несколько школ уже проверили, информация оказалась ложной. Работы продолжаются», – сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Точное количество якобы заминированных школ в полиции не назвали. Известно, что в некоторых учебных заведениях занятия отменили, в некоторых – перенесли.

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