В Алматы эвакуировали учеников 29 школ из-за сообщений о заложенных бомбах, - СМИ

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В четверг, 20 апреля, в редакцию Orda.kz поступила информация о якобы готовящихся терактах в 29 школах Алматы. Корреспондент Orda.kz связалась с департаментом полиции города.

«Сегодня поступило сообщение о заминировании нескольких общеобразовательных школ города. Экстренными службами города в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в настоящее время проводится взрывотехническое исследование этих объектов. Несколько школ уже проверили, информация оказалась ложной. Работы продолжаются», – сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Точное количество якобы заминированных школ в полиции не назвали. Известно, что в некоторых учебных заведениях занятия отменили, в некоторых – перенесли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения