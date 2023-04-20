- Узбекистан, общество
- 12:10, 20 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в день празднования Рамазан хайита запустят специальные ночные автобусные рейсы к мечетям, сообщает Podrobno.uz.
Эти автобусные маршруты будут работать с 04:00 до 07:00. Ими смогут воспользоваться узбекистанцы, планирующие посетить утреннюю молитву. Это решение, по мнению Минтранса, позволит избежать пробок на дорогах и обеспечить пассажирам качественное и безопасное обслуживание.
Метро в праздничный день также начнет свою работу в 04:00.
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