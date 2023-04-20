Состоялась политическая консультативная встреча Монголии и Хорватии

CentralAsia (MNG) - Политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватия состоялась 17 апреля в Загребе.

Заседание проходило под сопредседательством Государственного секретаря Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяра Нямдоржа с монгольской стороны и Франо Матушича, Государственного секретаря Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватии, и Петара Михатова из Главного управления по политическим вопросам с хорватской стороны.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений и сотрудничества между Монголией и Хорватией, а также другие возможности сотрудничества в области политики, экономики, образования, культуры, транспорта и окружающей среды. Подчеркнув важность совместных обязательств против изменения климата, хорватская сторона представила и передала монгольской стороне проект «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в лесном секторе».

Госсекретарь МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж во время работы в г. Загребе встретился с министром науки и образования Хорватии Радованом Фуксом и обменялся мнениями об отношениях и сотрудничестве двух стран в сфере науки и образования. В кулуарах встречи стороны подписали «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования». Меморандум о взаимопонимании позволит монгольским студентам учиться в Хорватии на стипендии. В настоящее время пять монгольских студентов учатся в Хорватии.

Затем Анхбаяр Нямдорж встретился с Лукой Буриловичем, президентом Хорватской экономической палаты, и рассказал об экономическом сотрудничестве, активизации существующих связей между бизнесом двух стран и организации совместной деловая встреча. Очередная встреча состоялась с официальными лицами Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии, и монгольская сторона выдвинула просьбу подписать в ближайшее время «Межправительственное соглашение о международных пассажирских и грузовых автомобильных перевозках».

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Хорватия.

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