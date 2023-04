Число жертв давки во время раздачи милостыни в Йемене увеличилось до 90

CentralAsia (CA) - Число погибших при давке во время раздачи милостыни в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, выросло до 90 человек, еще более 300 пострадали, передает телеканал Sky News Arabia.

Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy