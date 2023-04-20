В Монголии в 2023 году будет посажено более 42 миллионов деревьев

CentralAsia (MNG) - В рамках национальной кампании «Миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, в 2023 году по всей стране будет посажено 42,9 миллиона деревьев.

«С 2021 года в Монголии посажено более 17 миллионов деревьев», — отметил министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий в ходе брифинга, посвященного реализации Национальной кампании «Миллиард деревьев».

В Монголии насчитывается 336 питомников, занимающих площадь 1750 га, при этом средняя площадь каждого питомника составляет более пяти гектаров. К концу 2022 года в этих питомниках было высажено 51,3 млн саженцев.

В рамках Национальной кампании 1017 учителей прошли обучение по посадке и уходу за деревьями. Программа «Лесное хозяйство» также была запущена Национальным университетом Монголии, и на 2022-2023 учебный год по ней зачислено 52 студента. Монгольский университет естественных наук в сотрудничестве с Министерством обороны организовал комплексную 40-часовую программу обучения методам и приемам посадки деревьев, в которой приняли участие 23 600 граждан. Кроме того, 120 граждан прошли специализированное обучение, чтобы стать сертифицированными инструкторами по посадке деревьев.

Общая площадь столицы Улан-Батора составляет 470 444 га, из которых 116 258 га или 24,7 процента составляют площади лесных ресурсов. Из этой площади лесных ресурсов 95,233 га или 84,4 процента составляют лесные площади, а 17,543 га или 15,6 процента не покрыты лесом. Из Района, не покрытого лесом, необходимо облесить 17 098 га. Национальная кампания «Миллиард деревьев» направлена на увеличение площади лесов в столице с 20,2% до 22,9% к 2030 году.

В рамках Стратегического плана и Плана действий по реализации Национальной кампании «Миллиард деревьев» в 2022-2030 годах в Улан-Баторе будет посажено в общей сложности 120 миллионов деревьев. План предусматривает посадку 20,7 млн деревьев на площади 12,948 га для облесения и лесовосстановления, 34,3 млн деревьев на лесополосах (3500 га) и 65 млн деревьев в городских зеленых насаждениях (3750 га). В результате ожидается, что площадь зеленых насаждений на человека увеличится с 5,1 квадратных метров в 2021 году до 25 квадратных метров к 2030 году.

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