В Улан-Баторе открылась выставка «Чарующий мир японских кукол» 

CentralAsia (MNG) - 19 апреля в Музее изящных искусств Занабазар открылась увлекательная выставка, предоставляющая посетителям исключительную возможность познакомиться с изысканным миром японских кукол.

Эта великолепная выставка проходит под девизом «Нингё: искусство и красота японских кукол» и организована совместно Японским фондом и посольством Японии в Монголии.

С августа 2020 года эта выставка проходит по 28 странам, демонстрируя богатую культуру Японии и очарование ее кукол, которые изготовлены из простых материалов и имеют различные элегантные формы.

Выставка представляет собой всестороннее введение в японскую кукольную культуру, от кукол Каташиро и Амагацу, которые считаются архетипами кукол в Японии, до местных кукол, которые отражают климат и анекдоты со всей Японии, а также куклы-наряды, которые любимые в Японии сегодня как кукольные игрушки.

Под названием Нингё, что в переводе с японского означает «человеческая форма», культура кукол, которая культивировалась на протяжении долгой истории Японии, представлена в общей сложности 67 лучшими куклами, разделенными на четыре части: «Нингё для молитвы о росте детей», «Нингё как изобразительное искусство», «Нингё как народное искусство» и «Распространение культуры нингё».

Выставка открыта с 9:00 до 18:00 ежедневно до 9 мая 2023 года.

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