Загадочная вспышка в небе над Киевом: NASA заявляет, что это не мог быть спутник (видео)

CentralAsia (CA) - Поздним вечером 19 апреля небо над столицей Украины озарила яркая белая вспышка. До сих пор остается доподлинно невыясненным, что стало ее причиной, украинские военные связывают ее с падением спутника или метеорита, пишет «Би-би-си».

Meanwhile in Kyiv pic.twitter.com/g3C6MV2VFy — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 19, 2023

Падающий объект, сияющий белым светом видели во многих районах Киева. Сразу после этого включились сигналы воздушной тревоги.

Столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо. Відео спалаху опублікували низка Telegram-каналів pic.twitter.com/8CDePBr8vm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2023

Согласно первоначальной информации, распространенной, в частности, главой офиса президента Украины, вспышка была вызвана работой украинских ПВО. «Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО», - написал Андрей Ермак в своем телеграм-канале, однако впоследствии этот пост был удален.

Ще одне відео яскравого спалаху у Києві опублікували Telegram-канали pic.twitter.com/JqvP0aZqKm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2023

Киевская городская военная администрация сообщила, что яркое свечение над Киевом вечером 19 апреля стало результатом падения на Землю космического спутника NASA.

«Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работало», - сообщил руководитель администрации Сергей Попко.

Однако в NASA заявили, что сообщения о падении их спутника не соответствуют действительности.

Что заявляют военные?

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ заявили, что причиной вспышки над Киевом в среду вечером могло быть падение спутника или метеорита.

«По предварительной информации вспышки над городом Киевом около 22:30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе заверили, что угрозы применения противником средств воздушного нападения на киевском направлении в настоящее время нет, противовоздушная оборона находится в полной готовности.

Видеозаписи загадочной вспышки, снятой с разных ракурсов, распространяются в телеграм-каналах и соцсетях.

«Би-би-си» смогла верифицировать подлинность этих кадров и подтвердить, что они действительно сделаны в украинской столице.

Что говорят ученые?

Спутник НАСА никак не мог быть причиной вспышки над Киевом, утверждают ученые

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям космоса (НАСА) опровергли предположения о том, что сильное свечение, замеченное поздним вечером в небе над Киевом, связано с падением спутника.

В начале этой недели ведомство сообщило, что отслуживший свой срок научно-исследовательский спутник RHESSI войдет в земную атмосферу в среду. Этот спутник массой 300 кг, предназначенный для изучения вспышек на Солнце, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.

Однако, как заявил «Би-би-си» представитель NASA по связям с общественностью Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, спутник все еще находился на орбите. Он должен войти в плотные слои атмосферы в течение ночи. Никакой другой спутник NASA также не входил в атмосферу в указанное время, сообщил Маргетта.

NASA и министерство обороны США продолжают отслеживать движение RHESSI, добавил представитель агентства.

Научное сообщество The Alpha Centauri также настаивает, что замеченный над Киевом объект не мог быть спутником.

«Над Киевом не горел спутник NASA. Сегодня в атмосферу действительно должен был войти аппарат NASA RHESSI, наблюдавший за солнечными вспышками с 2002 по 2018 год. Но траектория его падения очень, очень далека от Украины», - заявили в сообществе.

Там призвали киевскую военную администрацию лучше проверять информацию.

«Упавший возле Киева объект - это болид (метеор)», - настаивают в научном сообществе.