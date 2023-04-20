Бывший глава полиции Алматинской области мог сбежать из Казахстана в Кыргызстан через горы, - КНБ

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - Бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев мог сбежать из Казахстана в Кыргызстан через горы, так как у него в тех местах есть хозяйство и, возможно, хорошие проводники, заявил журналистам в кулуарах сената заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает «Власть.kz».

«Только горный массив Заилийского Алатау с границей Кыргызстана составляет 672 км. Есть версии, что он ушел в горах. У него недалеко, в горах, откуда он родом, есть хозяйство. Там населенный пункт. В принципе, хорошие проводники у него тоже там есть, возможно. Мы рассматриваем версию ухода через горы», - сказал Алмажуманов.

По словам главы ведомства, сейчас КНБ проводит проверку по факту побега. Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, но его подробности не разглашаются. Ерлан Алдажуманов уточнил, что Погранслужба Казахстана запросила информацию у коллег из Кыргызстана. В Кыргызстане по этому факту также возбудили уголовное дело, но его расследование также официально не комментируют.

Алдажуманов также добавил, что в интересах следствия не может оглашать детали поисков Кудебаева.

«Поймите, по данному делу лучше мне вообще никак не распространяться, потому что идет следствие. Я всех новых данных не знаю, меня не ознакамливают, потому то досудебное расследование ведет Генпрокуратура Казахстана», - добавил Алдажуманов.

Серик Кудебаев, экс-начальник департамента полиции Алматинской области, 3 апреля не явился на судебное заседание по своему делу о превышении полномочий. Генерал-майора обвиняют в том, что во время январских событий 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции, что позволило участникам массовых беспорядков похитить оттуда оружие. Как стало известно, Серик Кудебаев пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул, его объявили в международный розыск. В КНБ РК подчеркнули, что бывший начальник департамента полиции не проходил через действующие пункты пропуска.

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