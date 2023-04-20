В Киев приехал генсек НАТО. Фото

Йенс Столтенберг в очках

CentralAsia (CA) - Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, сообщают украинские СМИ. О поездке генсека Североатлантического альянса в Украину заранее не сообщалось. Он впервые посетил страну после начала российских военных действий.

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СМИ также опубликовали фотографии, на которых Йенс Столтенберг стоит возле Стены памяти погибшим украинским военнослужащим, расположенной на Михайловской площади в центре Киева.