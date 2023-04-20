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В Киев приехал генсек НАТО. Фото
Йенс Столтенберг в очках
Йенс Столтенберг в очках

CentralAsia (CA) -  Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, сообщают украинские СМИ. О поездке генсека Североатлантического альянса в Украину заранее не сообщалось. Он впервые посетил страну после начала российских военных действий.

СМИ также опубликовали фотографии, на которых Йенс Столтенберг стоит возле Стены памяти погибшим украинским военнослужащим, расположенной на Михайловской площади в центре Киева.

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