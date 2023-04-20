Редкое гибридное солнечное затмение произошло над западной Австралией. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Земля, Луна и Солнце идеально выстроились в ряд, вызвав редкий гибридный тип полного солнечного затмения. Называется оно так из-за комбинации полного и кольцевого солнечного затмения, сообщает The Guardian.

LIVE: Hybrid solar eclipse in Australia's northwest https://t.co/Wd2jG6YMrP — Reuters Science News (@ReutersScience) April 20, 2023

При полном Луна полностью закрывает Солнце, при кольцевом — спутник находится слишком далеко от Земли, чтобы заслонить солнечный диск, и создается впечатление, что вокруг его краев возникает ореол горящей плазмы.

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Уникальное явление могли наблюдать жители Австралии, Восточного Тимора и восточных индонезийских островов. При этом большинство из них наблюдали лишь кольцевое солнечное затмение, полностью Луна закрыла Солнце лишь над небольшим городком Эксмут на западном побережье Австралии.

Оно происходит всего несколько раз в 100 лет. Следующее гибридное солнечное затмение произойдет над Северной Америкой 14 ноября 2031 года