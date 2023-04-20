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В Украине объяснили вспышку в небе над Киевом
Предыстория: Загадочная вспышка в небе над Киевом: NASA заявляет, что это не мог быть спутник (видео)

CentralAsia (CA) -  Главный центр специального контроля при Космическом агентстве Украины заявил, что вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля, вероятнее всего, была вызвана вхождением космического тела в атмосферу.

«19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется»,— говорится в заявлении на сайте центра.

Вспышку в небе над Киевом заметили накануне, 19 апреля около 22:00. Первоначально в офисе украинского президента объяснили вспышку результатом работы украинских систем ПВО, впоследствии киевская областная администрация сообщила, что причиной вспышки стало падение спутника NASA. «Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — говорилось в сообщении.

«По предварительной информации, вспышки в г. Киеве около 22:30 связаны с падением спутника/метеорита», — сообщили в командовании воздушных сил ВСУ. Военные отметили, что в соцсетях «развлекаются мемами с летающими тарелками», и попросили не использовать символику ВВС Украины для создания мемов.

Однако американское космическое агентство опровергло информацию, заявив, что аппарат RHESSI, который должен был упасть в ночь на 20 апреля, все еще оставался на орбите. В NASA заверили, что отслеживают положение спутника.

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