Бывший президент Туркменистана намерен вернуть себе власть, которую в прошлом году передал своему сыну, - Carnegie Politika

CentralAsia (TM) - Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом году передал власть своему сыну Сердару, который стал новым президентом. А теперь хочет забрать у него власть обратно. Об этом пишет Carnegie Politika.

Осуществив транзит власти, Гурбангулы Бердымухамедов, вероятно, рассчитывал «править из-за кулис».

Но на деле его сын, став президентом, перетянул на себя много полномочий, начал преследовать влиятельных родственников и встречаться с зарубежными партнерами, которые выстраивают связи теперь с ним, а не с его отцом. Кроме того, он обновил правительство, назначив несколько министров, обязанных именно ему своим повышением.

Такое двоевластие приводит к путанице в иерархии: ни общество, ни госаппарат не понимают, кто является реальным правителем страны. Например, туркменские чиновники путаются, кого стоит и не стоит сопровождать в зарубежных визитах, а государственные СМИ - сюжеты о ком показывать в первую очередь.

На все эти процессы отец решил ответить экстренной спецоперацией по возвращению себе реальной власти. В конце марта в Туркменистане прошли парламентские выборы, цель которых — сделать парламент в стране однопалатным. Гурбангулы Бердымухамедов затеял реформу, которая превращает возглавляемую им верхнюю палату парламента в надгосударственный орган с почти неограниченными полномочиями. Никакие изменения, в том числе кадровые, невозможно будет провести в обход нее, а президент в результате оказывается по своему влиянию где-то в одном ряду с министрами.

И если глава государства по каким-то причинам не справляется со своими обязанностями, то они автоматически переходят председателю новой надгосударственной палаты, то есть Бердымухамедову.

«История передачи власти в Туркменистане от отца к сыну и обратно может показаться забавной, но это редкий по своей яркости пример того, сколь хрупок процесс транзита в авторитарных системах. Даже если для него сложились идеальные условия, когда власть оставалась внутри одной семьи», - отмечает Carnegie Politika.