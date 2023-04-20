Командующего Тихоокеанским флотом России уволили после внезапной проверки его войск

Сергей Авакянц

CentralAsia (CA) - Командующий Тихоокеанским флотом России (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас, сообщила пресс-служба ТОФ, передает РБК.

«Адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ (6 апреля ему исполнилось 65 лет)»,— говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

Об увольнении Авакянца стало известно после внезапной проверки боеспособности Тихоокеанского флота, прошедшей на прошлой неделе. Президент Владимир Путин оценил первый этап этой проверки как прошедший на очень высоком уровне.

В Кремле проверку назвали «обычной практикой» и «рутинной подготовкой армии». Как объяснил министр обороны Сергей Шойгу, основной целью было проверить способность Вооруженных сил «решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений». Он уточнил, что речь идет в том числе об учениях по отражению высадки десанта в южной части Курил, а также на Сахалине.

Сергей Авакянц назначен командующим ТОФ в мае 2012 года. О его отставке ранее 20 апреля сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, адмирал получил новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Речь идет о структуре, которая будет заниматься методическим сопровождением работы региональных центров и координировать их деятельность. Пилотные центры военно-спортивной подготовки разместят в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в ДНР.

Новым командующим Тихоокеанским флотом может стать Виктор Лиина, его кандидатура рассматривается, сообщил источник РБК. Адмиралу 55 лет. В 2016 году он стал первым заместителем командующего Черноморским флотом, в 2019 году его назначили замглавы Генштаба. С октября 2021 года Лиина командует Балтийским флотом, в декабре прошлого года он получил звание адмирала.