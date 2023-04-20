Премьер Армении назвал условие для размещения миссии ОДКБ на границе

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Не только Россия, но и Армения готова к размещению наблюдательной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на армяно-азербайджанской границе, но она должна показать свою эффективность, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян во время визита в Национальное собрание, пишет News.am.

«Мы определили масштабы наших опасений, и наша забота, наше стремление состоят в том, чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, для ОДКБ, это важно и для региона. Мы продолжаем переговоры в этом направлении», — сказал Пашинян.

Премьер также предложил не сравнивать миссии ОДКБ и Евросоюза, указав на их различия. Он напомнил, что у ОДКБ есть обязательства перед Арменией в сфере безопасности, а свои обязательства перед этой структурой Ереван полностью выполняет, например, когда во время протестов в Казахстане в январе 2022 года в республику был направлен совместный контингент, в нем были и армянские военнослужащие. В связи с этим ожидания от ОДКБ намного выше, подчеркнул Пашинян.

13 сентября 2022 года после обострения обстановки в районе Нагорного Карабаха Никол Пашинян обратился к ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в ответ заявил, что организация надеется на мирное урегулирование конфликта и речи об отправке войск в регион идти не может.

В ноябре 2022 года Армения отказалась подписать совместную декларацию по итогам саммита ОДКБ. В январе Армения отказалась проводить совместные учения ОДКБ «Нерушимое братство» на своей территории, сочтя это нецелесообразным. А в марте Ереван отказался от своей квоты на должность председателя ОДКБ.