В Узбекистане Рамазан хайит выпадает на 21 апреля

- Узбекистан, общество
- 17:40, 20 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане первый день Рамазан хайита выпадает на пятницу, 21 апреля, сообщило Управление мусульман РУз. Этот день будет выходным.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ и постановление, согласно которым пятница, 21 апреля (первый день Рамазан хайита), а также понедельник, 24 апреля, объявлены выходными днями.
Согласно указу, 24 апреля является дополнительным выходным днём независимо от видов рабочей недели.
Суббота, 29 апреля, также будет выходным днём. Декабрьским указом о дополнительных выходных выходной с 29 апреля планировалось перенести на 24 апреля.
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