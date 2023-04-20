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В Узбекистане Рамазан хайит выпадает на 21 апреля

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане первый день Рамазан хайита выпадает на пятницу, 21 апреля, сообщило Управление мусульман РУз. Этот день будет выходным.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ и постановление, согласно которым пятница, 21 апреля (первый день Рамазан хайита), а также понедельник, 24 апреля, объявлены выходными днями.

Согласно указу, 24 апреля является дополнительным выходным днём независимо от видов рабочей недели.

Суббота, 29 апреля, также будет выходным днём. Декабрьским указом о дополнительных выходных выходной с 29 апреля планировалось перенести на 24 апреля.

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