Высокопоставленный чиновник КПК встретился с монгольской делегацией

Энхбаатар Нямаа

CentralAsia (MNG) - Заведующий международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао в четверг встретился в Пекине с делегацией во главе с членом правления партии, секретарем Монгольской народной партии Энхбаатаром Нямаа.

Стороны обменялись мнениями о реализации ключевого консенсуса между главами двух государств, улучшении обмена опытом в области партийного и государственного управления, а также содействии здоровому и устойчивому развитию китайско-монгольских отношений.

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