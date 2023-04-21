Плотная пыль из Монголии, по прогнозам, обрушится на Южную Корею в пятницу

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что желтая пыль из Монголии и Китая окутает Южную Корею в пятницу.

Национальный институт экологических исследований заявил в четверг, что облака пыли, происходящие из северо-восточных провинций восточной Монголии и Китая, по прогнозам, переместятся в Южную Корею в пятницу.

В пятницу страна попадет под влияние пыльной бури, начиная с восточного побережья.

Желтая пыль, вероятно, приведет к тому, что уровень мелкой пыли выше 150 микрограммов на кубический метр будет «очень плохим» в восточных частях провинции Канвондо, Пусане, Ульсане и провинции Северный Кёнган. Ожидается, что в Инчхоне, северной провинции Кёнгидо, провинциях Южная Чолла и Южная Кёнсан, а также на острове Чеджу будет «плохой» уровень мелкой пыли.

Волны пыли, вероятно, продолжат поражать большую часть страны до субботы. Людям рекомендуется избегать прогулок на свежем воздухе и носить маску при выходе на улицу.

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