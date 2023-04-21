Экономика Монголии ускорится в 2023 году, но для поддержания роста необходимы реформы и диверсификация

CentralAsia (MNG) - Прогнозируется, что экономика Монголии ускорится до 5,2 процента в 2023 году с 4,7 процента в 2022 году, поскольку горнодобывающая промышленность и экспорт расширяются, а постпандемическое восстановление в сфере услуг продолжается.

Ожидается, что в этом году рост также будет поддерживаться потреблением домохозяйств, которое, как ожидается, останется стабильным по мере улучшения ситуации на рынке труда, наряду со значительными государственными инвестициями, согласно последнему экономическому бюллетеню Всемирного банка по Монголии. Прогнозируется, что услуги, особенно туризм, продолжат восстанавливаться после ограничений, связанных с пандемией, компенсируя вялое сельскохозяйственное производство из-за недавней суровой зимы.

Однако участие в рабочей силе остается ниже уровня, существовавшего до COVID. Кроме того, высокие темпы инфляции, задолженность, возрастающие фискальные риски, дисбалансы внешнего сектора и чрезмерная зависимость от горнодобывающего сектора создают проблемы для экономики.

«Укрепление вклада негорнодобывающего сектора будет иметь важное значение для поддержания экономического роста и расширения возможностей трудоустройства для рабочей силы, особенно для женщин», — сказал Тиласони Бенджамин Мусуку, исполняющий обязанности главы представительства Всемирного банка в Монголии. «Повышение конкурентоспособности несырьевых торгуемых секторов может стать источником роста производительности и снизить уязвимость к скачкам цен на сырьевые товары».

Ожидается, что экономический рост ускорится и превысит 6 процентов в 2024–2025 годах по мере увеличения добычи полезных ископаемых. Тем не менее, реформы, направленные на диверсификацию экономики, по-прежнему имеют решающее значение для поддержания роста и повышения устойчивости к внутренним, внешним и климатическим потрясениям. Более динамичный рынок труда дополнит усилия по диверсификации за счет повышения производительности в недобывающих секторах.

В отчете предлагаются шаги по укреплению рынков труда с помощью реформ, направленных на расширение возможностей трудоустройства для рабочей силы, повышение квалификации и создание комплексной информационной системы рынка труда. Развитие Монголии выиграло бы от расширения участия за счет расширения участия женщин в рабочей силе, предоставления новых возможностей для молодежи и привлечения большего числа городских жителей к рабочей силе.

В отчете также подчеркивается важность фискальной дисциплины и реформ для улучшения управления в целях повышения финансовой устойчивости и устойчивости. Гибкость обменного курса, лучшая приоритизация инвестиционных проектов и увеличение доходов от экспорта и притока капитала необходимы для восстановления валютных резервов Монголии и ослабления давления на платежный баланс.

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