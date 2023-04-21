С начала 2023 года Монголия экспортировала 24,2 тыс. т мяса и мясопродуктов

CentralAsia (MNG) - С начала 2023 года Монголия экспортировала 24,2 тыс. т мяса и мясопродуктов. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

«К настоящему моменту правительство Монголии работает над диверсификацией своей экономики, зависящей от горнодобывающей промышленности посредством увеличения экспорта мяса и мясопродуктов в некоторые зарубежные страны, включая Китай, Россию, Казахстан, Катар и Вьетнам», — говорится в официальном сообщении.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, к концу 2022 года в масштабах страны насчитывалось 71,1 млн голов скота.

Животноводство является одним из главных драйверов монгольской экономики, от него зависит почти 40 проц. кочевого населения страны.

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