Монголы покажут впервые этно-балет в соседней Бурятской Республике России

CentralAsia (MNG) - По приглашению театра «Байкал» в Улан-Удэ с единственным показом монгольского национального этно-балета «Босоо цагаан гурвалжин - История наскальных рисунков» приезжает ансамбль «Уламжлал» при Институте хореографии Монгольского университета культуры из Монголии.

Инновационный этно-балет «Босоо цагаан гурвалжин» - это синтез современной и национальной хореографии, музыки, основанной на народных мотивах с использованием традиционных музыкальных инструментов.

Содержание этно-балета основано на истории, созданной по мотивам древних легенд. Сюжеты легенд взяты с наскальных рисунков, обнаруженных на горе Рашаан в районе Хэнтий, Монголии. Эти наскальные рисунки, по мнению учёных, являются не только монгольским культурным наследием, но и богатством всего человечества.

Ожившая в танцах и музыке наскальная живопись рассказывает историю любви и противостояния, которая заканчивается всеобщим примирением и осознанием того, что самая большая сила на земле – это мир.

Современный национальный этно-балет «Босоо цагаан гурвалжин» бурятские зрители смогут увидеть в рамках Международного дня танца, а именно 30 апреля на сцене театра оперы и балета.

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