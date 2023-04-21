В первом квартале этого года в Монголии зарегистрировано 179 наркопреступлений

CentralAsia (MNG) - В первом квартале 2023 года в Монголии было зарегистрировано 179 преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических и психотропных веществ. Об этом сегодня сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные следственного департамента Главного полицейского управления страны.

«За этот период в Монголии были задержаны 64 подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. При этом около 75,9 проц. из них -- молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет», — говорится в официальном сообщении.

Специалисты отмечают, что отсутствие знаний о наркотиках, любопытство и попытка заработать легкие деньги являются основными факторами роста наркопреступлений.

Согласно новому законодательству Монголии, лицо, признанное виновным в торговле наркотиками, получит наказание со сроком лишения свободы от двух до восьми лет.

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