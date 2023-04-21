Глава МИД Монголии приняла Викторию Нуланд

CentralAsia (MNG) - 19 апреля 2023 г. министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, посла Викторию Нуланд.

В начале встречи министр Батцэцэг Батмөнх сказала, что Монголия придает большое значение отношениям, которые она развивает с Соединенными Штатами, важным третьим соседом и стратегическим партнером, отметила, что двусторонние отношения и сотрудничество основаны на общих ценностях, таких как демократия, свобода и уважение прав человека, и успешно развиваются во всех сферах в духе стратегического партнерства.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США гордятся тем, что являются важным третьим соседом Монголии, и привержены укреплению своего партнерства, основанного на демократических ценностях, и расширению сотрудничества в этой сфере.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как продолжение диалога на высшем уровне, укрепление двустороннего стратегического партнерства, расширение торгово-экономического сотрудничества, увеличение инвестиций, сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

источник: Middle Asian News

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