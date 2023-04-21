Степные пожары пришли с российской стороны в аймаке Дорнод

CentralAsia (MNG) - По сообщению Главного управления по чрезвычайным ситуациям, степные пожары пришли на границу Монголии с российской стороны в месте под названием «Хөх-Уул» сомона Дашбалбар аймака Дорнод, вчера около 13:00.

Пожар был полностью потушен 21 апреля в 04:20 с помощью 53-го областного пожарно-спасательного отряда, 0275-го отряда Пограничной службы и Управления губернаторов сомона Чулуунхороот, Дашбалбар, Гурванзагал и Чойбалсан.

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