экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В МИД Узбекистана прошли встречи с послами Кыргызстана и Туркменистана

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов 20 апреля провел встречи с послами Кыргызстана Мусой Джаманбаевым и Туркменистана Язгулы Маммедовым.

Как сообщила пресс-служба МИД РУз, в ходе переговоров подтверждена готовность сторон к дальнейшему развитию политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, транспортно-коммуникационного взаимодействия, культурно-гуманитарных обменов.

Рассмотрены график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com