В МИД Узбекистана прошли встречи с послами Кыргызстана и Туркменистана

- Узбекистан, политика
- 9:14, 21 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов 20 апреля провел встречи с послами Кыргызстана Мусой Джаманбаевым и Туркменистана Язгулы Маммедовым.
Как сообщила пресс-служба МИД РУз, в ходе переговоров подтверждена готовность сторон к дальнейшему развитию политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, транспортно-коммуникационного взаимодействия, культурно-гуманитарных обменов.
Рассмотрены график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.
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