В МИД Узбекистана прошли встречи с послами Кыргызстана и Туркменистана

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов 20 апреля провел встречи с послами Кыргызстана Мусой Джаманбаевым и Туркменистана Язгулы Маммедовым.

Как сообщила пресс-служба МИД РУз, в ходе переговоров подтверждена готовность сторон к дальнейшему развитию политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, транспортно-коммуникационного взаимодействия, культурно-гуманитарных обменов.

Рассмотрены график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.