Президент Узбекистана и глава миссии БДИПЧ ОБСЕ обсудили изменения Конституции РУз

CentralAsia (UZ) - Вопросы подготовки и проведения референдума по внесению изменений в Конституцию Узбекистана были рассмотрены на встрече президента Шавката Мирзиёева с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Альбертом Йонссоном.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, встреча прошла 20 апреля.

В прошлом году Узбекистан посетили председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь Организации Хельга Шмид, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств Кайрат Абдурахманов. Эксперты Бюро участвовали в модернизации национальной избирательной системы, в том числе разработке Избирательного кодекса. Были учтены и внедрены рекомендации по итогам полномасштабных миссий БДИПЧ на всенародных выборах, проходивших в Узбекистане в 2016, 2019 и 2021 годах.

В ходе встречи 20 апреля состоялся обмен мнениями по различным аспектам организации референдума в соответствии с высокими международными стандартами.

Глава миссии Альберт Йонссон выразил поддержку процессам дальнейшего углубления демократических преобразований в Новом Узбекистане, нашедших отражение в обновлённой Конституции страны.

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