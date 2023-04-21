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Самый высокий человек Казахстана живет в Атырау

CentralAsia (KZ) -  Житель Индерского района Атырауской области Парасат Нургалиев вошёл в книгу рекордов Казахстана как «Самый высокий человек страны». Об этом пишет газета «Ак Жайык».

По информации официального представителя книги рекордов Казахстана Куандыка Кудайбергенова, помимо официального статуса великана, Парасат еще и обладатель самой большой стопы в стране: у него 56-ой размер обуви.

Рост Парасата – 218,5 см, вес составляет 150 кг.

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