В Судане согласились на 72-часовое перемирие по гуманитарным соображениям

CentralAsia (CA) - Силы быстрого реагирования Судана заявили, что согласны на 72-часовое перемирие по гуманитарным соображениям, вступающее в силу с 6:00 в пятницу, передает Reuters.

По данным СБР, перемирие совпадает с мусульманским праздником Ид аль-Фитр, будут открыты гуманитарные коридоры для эвакуации граждан.

В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и армией страны. На сегодня более 330 человек были убиты в ходе борьбы за власть.

Самые ожесточенные бои между армией и СБР шли в Хартуме и его окрестностях.