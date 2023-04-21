С Алека Болдуина сняты обвинения в непредумышленном убийстве на съемочной площадке

CentralAsia (CA) - С американского актера Алека Болдуина сняты обвинения в непредумышленном убийстве на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает ABC News.

65-летнему Болдуину были предъявлены обвинения по двум пунктам после того, как в октябре 2021 года на съемочной площадке вестерна в Нью-Мексико была убита 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Также был ранен режиссер Джоэл Соус.

Портал Deadline со ссылкой на источники уточнял, что Болдуин сам взвел курок во время репетиции одной из сцен фильма. Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. По его мнению, кто-то вставил в пистолет патрон, «который даже не должен был находиться на съемочной площадке».

Как следует из показаний, актер не знал, что в пистолете был боевой патрон. Оружие ему передал помощник режиссера, который, в свою очередь, выбрал один из трех бутафорских пистолетов, оставленных мастером-оружейником.

«Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», - говорится в заявлении адвокатов Болдуина Люка Никаса и Алекса Спиро.

Болдуин не признал себя виновным по предъявленным обвинениям в судебном заседании.

Оружейнику фильма Ханне Гутьеррес-Рид также было предъявлено обвинение по двум пунктам. Обвинения в ее отношении не были сняты.