В Узбекистане 541 человек помилован в честь праздника Рамазан хайит

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CentralAsia (UZ) - В преддверии празднования священного праздника Рамазан хайит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Как сообщила пресс-служба президента РУз, помиловано 541 лицо.

Из числа помилованных 374 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 110 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 18 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 39 лиц.

Среди помилованных – 36 граждан иностранных государств, 136 женщин, 75 мужчин старше 60 лет, 6 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.