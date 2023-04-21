В Узбекистане 541 человек помилован в честь праздника Рамазан хайит

- Узбекистан, общество
- 11:24, 21 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - В преддверии празднования священного праздника Рамазан хайит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».
Как сообщила пресс-служба президента РУз, помиловано 541 лицо.
Из числа помилованных 374 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 110 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 18 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 39 лиц.
Среди помилованных – 36 граждан иностранных государств, 136 женщин, 75 мужчин старше 60 лет, 6 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.