На российской военной базе в Таджикистане началась проверка физической подготовки у военнослужащих

CentralAsia (TJ) - На российской военной базе в Таджикистане началась плановая проверка уровня физической подготовки у военнослужащих всех категорий. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ходе мероприятия личному составу соединения предстоит продемонстрировать свои навыки при выполнении физических упражнений в быстроте, силе, выносливости и ловкости, а также в военно-прикладной подготовке.

Основные элементы физических упражнений включают в себя челночный бег 10 по 10 метров, бег на 100 метров, подтягивание на перекладине, выход силой, подъем с переворотом, сгибание–разгибание рук в упоре лежа, бег на 1, 3 и 5 км, рукопашный бой, толчок двух гирь весом 24 килограмма, а также метание гранаты и марш-бросок на 5 километров.

Проверка уровня физической подготовки военнослужащих соединения за второй квартал учебного года продлится до конца апреля.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения