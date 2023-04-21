АБР выделит Узбекистану $59 млн на развитие нескольких городов

Азиатский банк развития

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития выделит Узбекистану заем в размере $59 млн на реализацию программы комплексного развития нескольких городов страны. Об этом сообщает издание «Взгляд».

В рамках программы будут проведены работы по улучшению качества жизни в городах Джизак, Хива, Янгиер и в Хавастском районе Сырдарьинской области.

Предусматривается выделение средств на:

- улучшение городской инфраструктуры и сферы оказания услуг – $24 млн;

- водоснабжение и реконструкцию систем водоотведения – $19,2 млн;

- управление твердыми отходами – $6,5 млн;

- наращивание и развитие институционального потенциала – $6 млн;

- финансовые издержки и другие платежи – $3,1 млн.

Согласно документу, планируется реконструировать и возвести ряд объектов. В частности, благоустроить три махалли в Джизаке, построить туристический центр в Хиве, создать парк отдыха и коворкинг-центр в Хавастском районе.

Товары закупаемые в рамках программы будут освобождены от таможенных пошлин. Проект планируют реализовать в течение пяти лет — с 2023 по 2027 годы.

Ранее ИБР (Исламский банк развития) уже выделял $200 млн на улучшение сельских местностей Узбекистана. В рамках того проекта было разработано 113 планов, из которых 31 направлен на улучшение 160 объектов социальной инфраструктуры в пяти районах Каракалпакстана. По проекту планировалось повысить уровень жизни почти 710 тысяч человек в 170 махаллях и улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерно-коммуникационные сети и систему электроснабжения.