АБР выделит Узбекистану $59 млн на развитие нескольких городов

- Узбекистан, экономика
- 11:30, 21 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития выделит Узбекистану заем в размере $59 млн на реализацию программы комплексного развития нескольких городов страны. Об этом сообщает издание «Взгляд».
В рамках программы будут проведены работы по улучшению качества жизни в городах Джизак, Хива, Янгиер и в Хавастском районе Сырдарьинской области.
Предусматривается выделение средств на:
- улучшение городской инфраструктуры и сферы оказания услуг – $24 млн;
- водоснабжение и реконструкцию систем водоотведения – $19,2 млн;
- управление твердыми отходами – $6,5 млн;
- наращивание и развитие институционального потенциала – $6 млн;
- финансовые издержки и другие платежи – $3,1 млн.
Согласно документу, планируется реконструировать и возвести ряд объектов. В частности, благоустроить три махалли в Джизаке, построить туристический центр в Хиве, создать парк отдыха и коворкинг-центр в Хавастском районе.
Товары закупаемые в рамках программы будут освобождены от таможенных пошлин. Проект планируют реализовать в течение пяти лет — с 2023 по 2027 годы.
Ранее ИБР (Исламский банк развития) уже выделял $200 млн на улучшение сельских местностей Узбекистана. В рамках того проекта было разработано 113 планов, из которых 31 направлен на улучшение 160 объектов социальной инфраструктуры в пяти районах Каракалпакстана. По проекту планировалось повысить уровень жизни почти 710 тысяч человек в 170 махаллях и улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерно-коммуникационные сети и систему электроснабжения.