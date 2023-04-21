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В 2023 году спецслужбы Казахстана предотвратили теракт со взрывным устройством на юге страны
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  С начала 2023 года подразделения антитеррора КНБ предотвратили теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана.

Наряду с этим, в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. 8 ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.

По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще 4 гражданина Казахстана.

В рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации Штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма.

Усилены меры по повышению эффективности противодействия «лжетерроризму».

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