В Алматы с начала года зарегистрировали 44 землетрясения

CentralAsia (KZ) - С начала 2023 года в Алматы зарегистрировали 44 землетрясения, сообщил заместитель акима города Аскар Амрин на внеочередной сессии маслихата Алматы.

«Алматы находится в сейсмически опасной зоне с вероятностью землетрясения до 10 баллов. Активизация тектонических процессов отражается на нормах сейсмостойкости зданий. В этой связи из местного бюджета планируется выделить 2 млрд тенге на проведение работ по паспортизации 15 тысяч гражданских и общественных зданий, более 1600 многоквартирных жилых домов», - передает «Информбюро» слова Аскара Амрина.

По словам заместителя акима, наиболее ощутимыми для горожан стали три землетрясения интенсивностью 2-3 балла. Заместитель акима напомнил, что в 2017-2018 годах АО «КазНИИСА» провело паспортизацию 10 158 объектов города на предмет сейсмостойкости. В результате 3087 объектов признали несейсмостойкими.

«В зонах тектонических разломов расположено 1116 объектов. Сейсмостойких – 754, несейсмостойких – 362. Со второго полугодия текущего года планируется провести новый сейсмоаудит 16,7 тысячи объектов города. По итогам данной паспортизации разработают новую карту рисков, отражающую статус наиболее опасных и безопасных объектов города, а также план действий по управлению рисками землетрясений, организации предупреждения последствий землетрясений, сейсмоусиления зданий и ужесточения нормативов сейсмостойкости», - добавил Амрин.

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