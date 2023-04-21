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Столкновения в Судане: Погибли более 400 человек
Скриншот с видео Euronews.
Скриншот с видео Euronews.
// Euronews

CentralAsia (CA) -  Более 413 человек убиты в результате боевых действий в Судане, пишет Al Jazeera со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Ранен 3551 человек.

По меньшей мере девять детей были среди погибших и более 50 получили ранения.

  • В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и армией страны.
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