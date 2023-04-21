Столкновения в Судане: Погибли более 400 человек

Скриншот с видео Euronews. // Euronews

CentralAsia (CA) - Более 413 человек убиты в результате боевых действий в Судане, пишет Al Jazeera со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Ранен 3551 человек.

По меньшей мере девять детей были среди погибших и более 50 получили ранения.

В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и армией страны.