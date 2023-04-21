Столкновения в Судане: Погибли более 400 человек
- Азия и мир, политика
- 16:02, 21 апреля 2023
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Скриншот с видео Euronews.
CentralAsia (CA) - Более 413 человек убиты в результате боевых действий в Судане, пишет Al Jazeera со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Ранен 3551 человек.
По меньшей мере девять детей были среди погибших и более 50 получили ранения.
- В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и армией страны.
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