экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Падение авиабомбы и взрыв в российском Белгороде попало на видео

CentralAsia (CA) -  Видео взрыва в российском Белгороде, произошедшего накануне вечером, попало на записи камер наблюдения и опубликовано в социальных сетях.

На видео показано, как автомобили пересекают перекресток, в какой-то момент с неба падает снаряд на расположенную рядом парковку и пробивает асфальт, машины начинают останавливаться и объезжать данный участок. Через примерно 17 секунд после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, пишет РИА Новости.

В Минобороны России сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ. Жертв нет, идет расследование.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com