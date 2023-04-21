Падение авиабомбы и взрыв в российском Белгороде попало на видео

CentralAsia (CA) - Видео взрыва в российском Белгороде, произошедшего накануне вечером, попало на записи камер наблюдения и опубликовано в социальных сетях.

На видео показано, как автомобили пересекают перекресток, в какой-то момент с неба падает снаряд на расположенную рядом парковку и пробивает асфальт, машины начинают останавливаться и объезжать данный участок. Через примерно 17 секунд после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, пишет РИА Новости.

В Минобороны России сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ. Жертв нет, идет расследование.