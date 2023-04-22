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Около 70 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции и семь случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано, сообщил Минздрав.

Всего подтверждено 1 411 187 случаев КВИ+ и 91 001 случай КВИ-.

На 22 апреля лечение получают 1 342 человека (1 178 КВИ+ и 164 КВИ-), из них в стационарах остаются 164 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 178. Двое заболевших остаются в тяжелом состоянии.

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Коронавирус в Казахстане
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