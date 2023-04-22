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По всей Германии прошла забастовка железнодорожников

CentralAsia (CA) -  Железнодорожное движение в Германии практически было парализовано утром в пятницу, 21 апреля, из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом работников железных дорог и транспорта EVG, передает DW.

К борьбе за улучшение условий труда присоединились сотрудники порядка 50 железнодорожных компаний страны, подтвердил представитель EVG.

Одновременно профсоюз работников сферы услуг Ver.di продолжает начатую накануне забастовку в аэропортах Гамбурга, Кельна/Бонна и Дюссельдорфа, а с пятницы к ним подключились также аэропорты Штутгарта и Карлсруэ/Баден-Бадена.

Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц. Ver.di требует увеличения надбавок за работу в ночное время, выходные и праздничные дни для работников в аэропортах, а также повышения оплаты сверхурочных часов. На тарифных переговорах 11 и 12 апреля не удалось достичь соглашения, следующий раунд запланирован на 27-28 апреля.

Предыдущая крупная забастовка немецких транспортников состоялась в конце марта. Организованные профсоюзами стачки почти всегда анонсируются заранее - ввиду этого, согласно немецким законам, они как правило не являются оправданием для опозданий или неявки на работу.

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