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Мексика продала президентский самолёт Таджикистану за $92 млн и построит на эти деньги 2 больницы

CentralAsia (TJ) -  Мексика продала президентский самолёт Boeing 787 Таджикистану за 92 млн долларов. Эти средства пойдут на строительство больниц, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Сообщаю народу Мексики, что сегодня был заключён договор купли-продажи президентского самолёта. Правительство Таджикистана перечислило 1 658 684 400 песо (более 92 млн долларов)... Эти деньги будут вложены в две больницы», – сообщил президент страны в Twitter.

Как сообщает AP News, Лопес Обрадор отказался использовать президентский самолёт после вступления в должность 1 декабря 2018 года, заявив, что он слишком роскошный. Президент обычно летает коммерческими рейсами.

Почти 4,5 лет Обрадор пытался продать свой спецборт, но желающих не было.

Сообщается, что самолёт купили за 200 млн долларов для предыдущего президента Энрике Пенья Ньето.

Борт рассчитан на 80 человек и имеет полноценный президентский люкс с отдельной ванной.

Обрадор хотел, чтобы самолёт переделали в обычный пассажирский борт на 300 пассажиров, однако эксперты заявили, что это обошлось бы очень дорого.

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