Мирзиёев и Назарбаев провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) - 21 апреля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте президента РУз.

В начале беседы глава государства и первый президент Казахстана обменялись искренними поздравлениями в связи со священным праздником Рамазан хайит, пожелав народам двух стран благополучия, мира и процветания.

Кроме того, с особым удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.