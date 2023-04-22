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Мирзиёев и Назарбаев провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) -  21 апреля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте президента РУз.

В начале беседы глава государства и первый президент Казахстана обменялись искренними поздравлениями в связи со священным праздником Рамазан хайит, пожелав народам двух стран благополучия, мира и процветания.

Кроме того, с особым удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

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