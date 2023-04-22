Разводы туркменистанцев, оформленные за рубежом, предложили признавать незаконными

Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) - Министерство юстиции Туркменистана предложило обязать граждан страны разводиться только на родине. Согласно инициативе, процедура, оформленная за границей или по доверенности, будет признана незаконной, сообщает «Хроника Туркменистана».

По задумке чиновников, в республике планируют утвердить нормы о том, что только осуществленный внутри страны бракоразводный процесс будет признан официально. Это, в свою очередь, гарантирует предоставление туркменистанцам соответствующих документов и назначение алиментов.

Инициатива обсуждалась на совещании, посвященном миграции и национальным традициям. Помимо Минюста в мероприятии участвовали представители Министерства национальной безопасности, МВД, прокуратуры, миграционной службы, Союза женщин и Союза молодежи.

Отмечалось, что 52% случаев разводов среди граждан Туркменистана связаны с Турцией: один из супругов либо уже проживал там, либо после завершения процесса уезжал на заработки.

Чиновники перечисляли следующие проблемы, связанные с разведенными женщинами:

турменистанки рожают в Турции от местных жителей или соотечественников-мигрантов, при этом не получая алиментов;

разведенные составляют большую часть женщин, занимающихся проституцией;

они оформляют на родине пособия на детей, но потом уезжают в Турцию, следовательно, получают выплаты от государства незаконно.

В связи с последним пунктом решено до конца апреля провести тщательную проверку и выявить родителей, которые пользуются детскими дотациями, но не проживают в Туркменистане постоянно.

На совещании было отмечено, что с августа 2020 года туркменские консульства начали продлевать действие загранпаспортов соотечественников, застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса. За это время, подчеркивают чиновники, только в дипмиссию в Турции обратились 118 тысяч человек.

В марте текущего года МИД Туркменистана констатировал, что во всех консульствах за рубежом были продлены сроки действия паспортов до конца 2024 года для 200 тысяч граждан республики.

Между тем, у некоторых туркменистанцев, обладающих паспортами старого образца, возникают проблемы. На прошлой неделе 15 человек не смогли улететь на родину, потому что их не выпустили турецкие пограничники.

Сотрудники консульства Туркменистана в Стамбуле пояснили, что старые паспорта действуют до того момента, пока их владельцы не вернутся домой, где уже будут обязаны поменять удостоверение личности на документ нового образца. Такое же разъяснение дипмиссия направила в МИД Турции, попросив не препятствовать возвращению на родину туркменистанцев со старыми паспортами.

Дипломаты рекомендовали соотечественникам скачать размещенный в открытом доступе файл с регламентом действия старых паспортов и показывать его при пересечении границы.