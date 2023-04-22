Халк Маслахаты работает с народом, Меджлис – с министерствами. Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Народного Совета

CentralAsia (TM) - 20 апреля председатель Халк Маслахаты, бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов провел первое заседание Халк Маслахаты (ХМ) Туркменстана, после того как этот орган был в очередной раз переформирован и ныне снова является не верхней палатой парламента, а высшим представительным органом. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Выборы депутатов парламента и членов ХМ прошли в Туркменистане 26 марта.

В своем выступлении председательствующий в ХМ Гурбангулы Бердымухамедов объяснял цели воссоздания, не имеющего аналогов в политических системах других государств, органа власти, его задачи и полномочия.

Он подчеркнул, что «туркмены создали множество государств и накопили богатый опыт управления ими». Продолжая национальные традиции, был создан Халк Маслахаты Туркменистана.

«Следуя завету предков, что без совета не достичь успеха, мы сочли правильным опереться на многовековой национальный опыт в управлении государством, построении демократического и справедливого общества», – заявил председатель ХМ.

По какой причине в 2020 году Халк Маслахаты был переформирован в верхнюю палату парламента, а через два года возвращен в прежней форме и для этого понадобилось дважды менять Конституцию страны, Бердымухамедов не уточнил.

Между делом приводя «мудрые изречения Махтумкули Фраги и ряд туркменских пословиц», председатель ХМ рассказал об успехах Туркменистана в экономике, развитии гражданского общества, строительстве, здравоохранении, образовании и в других сферах.

Главной целью и миссией Халк Маслахаты Туркменистана Бердымухамедов – старший обозначил разработку рекомендаций по различным вопросам, заявив, что «Халк Маслахаты должен стать эффективной институциональной структурой в решении поставленных задач – управление государством, поддержание единства нашего народа, укрепление мощи нашей страны и приумножение ее авторитета в мире».

В президиум ХМ будут входить его председатель, председатель Меджлиса (однопалатного парламента), председатель верховного суда, секретарь Совбеза, генпрокурор, министр адалат (юстиции) и председатели ХМ велаятов и Ашхабада. Встречи членов президиума будут проходить регулярно.

ХМ будет проводить «многовекторную работу по международным вопросам», заниматься социально-экономическим развитием и стратегическим преобразованием страны.

Отличие деятельности ХМ от парламента (который обычно и является представительным органом) Бердымухамедов определил следующим образом: «Халк Маслахаты должен установить тесную взаимосвязь с народом, а депутаты Меджлиса – с министерствами и ведомствами страны, а также с международными организациями».

«Представители Халк Маслахаты должны чаще бывать среди народа, предметно изучать интересующие людей вопросы», – отметил председатель «нового» органа государственной власти.

У Халк Маслахаты будет свой сайт, а поддерживать связь со СМИ будет пресс-секретарь.

Региональные ХМ будут заниматься вопросами продовольственной безопасности, охраны природы, социального обеспечения населения.

Далее Гурбангулы Бердымухамедов «определил задачи» перед Меджлисом и Кабинетом Министров Туркменистана, хякимликами велаятов. То есть глава ХМ имеет полномочия определять деятельность исполнительной и законодательной властей. При этом он заявил, что ответственность за деятельность исполнительной власти несет правительство.

В завершение заседания глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова, управделами аппарата ХМ Касымгулы Бабаев поблагодарили «Национального Лидера туркменского народа (официальный титул Гурбангулы Бердымухамедова)» за то, что он «поделился своим опытом и выступил с глубоко содержательной речью, поставив перед ними важные задачи».